الرئيسية | محليات مو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر1 %

وطنا اليوم ـ عمان ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة إلى 9ر1 بالمئة في نهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة مع الربع السابق للعام ذاته والبالغ 8ر1 بالمئة.

جاء ذلك في تقرير دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، حول النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2019.

وأظهر التقرير ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 5ر3 بالمئة مقارنة مع الربع السابق لعام 2019 والبالغ 3ر3 بالمئة.

وبحسب التقرير فإن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة على صعيد القطاعات الإنتاجية، وبمعدل نمو بلغ 4ر7 بالمئة.

وحقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية معدل نمو بلغت نسبته 4ر3 بالمئة، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بــ0ر3 بالمئة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بــ 7ر2 بالمئة.

وبالنسبة للمساهمات القطاعية بمعدل النمو المتحقق خلال تلك الفترة، حل قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بالنسبة الأعلى في مساهمته بالناتج المحلي بـــ 67ر0 بالمئة، فيما ساهم قطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 29ر0 بالمئة، وقطاع الصناعات التحويلية بــ 27ر0 بالمئة، وساهم قطاعا النقل والتخزين، والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 22ر0 بالمئة لكل منهما.

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