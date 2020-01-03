الحوامدة يرد على اتهامات تزوير انتخابات الوحدات

وطنا اليوم ـ عمان

أكد د. بشار الحوامدة رئيس الوحدات، أن انتخابات مجلس إدارة ناديه، ليست مزورة، بعكس ما ادعى البعض خلال الفترة الماضية.

وكتب الحوامدة مساء الأحد، على صفحته بفيس بوك: "ما يهمني أن انتخابات الوحدات ليست مزورة، وسنوضح ذلك قريبا لجماهيرنا والمتابعين".

جاء حديث الحوامدة بعد الاطلاع على حيثيات قرار المحكمة الإدارية التي وافقت مؤخراً على قبول قرار الطعن بالانتخابات الأخيرة.

ووفقا لموقع كورة ، فان قرار الطعن بانتخابات مجلس إدارة الوحدات الحالي يتعلق ببعض التجاوزات الشكلية.

وأوضح مصدر للموقع أن مجلس إدارة الوحدات يمتلك حق استئناف القرار خلال الـ30 يوماً المقبلة، حيث يتوقع أن يقدم عبر لجانه القانونية، حجته بكل ما يتعلق بتلك التجاوزات، بما يضمن لمجلس الإدارة استكمال دورته كاملة وبعيداً عن تشكيل لجنة مؤقتة.