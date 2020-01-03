 وطنا نيوز -الدوريات الخارجية ترصد مركبة تسير بسرعة 176 في إربد
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الدوريات الخارجية ترصد مركبة تسير بسرعة 176 في إربد
التاريخ : 05-01-2020 07:54:48 المشاهدات: 690

وطنا اليوم ـ عمان

 رصدت مرتبات ادارة الدوريات الخارجية، الاحد، مركبة تسير بسرعة 176 كم/ ساعة، على احد الطرق الخارجية في محافظة اربد.

 
ووفق الدوريات الخارجية، فان المركبة كانت تسير بسرعة 176 على طريق سرعته المحددة 90 كم/ساعة، وتحديدا على طريق جسر النعيمة باتجاه اربد.

وعلق الدوريات الخارجية على الحادثة بقولها:" رغم التحذيرات المتكررة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة ،خاصة في تلك الظروف الجوية السائدة ، إلا أننا مازلنا نشهد بعض الاستهتار من بعض الاخوة السائقين والقيادة بسرعات عالية معرضين أنفسهم والآخرين للخطر" .

ولم تتحدث الدوريات الخارجية فيما اذا تم ضبط المركبة أم لا.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق