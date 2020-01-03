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الدوريات الخارجية ترصد مركبة تسير بسرعة 176 في إربد
وطنا اليوم ـ عمان
رصدت مرتبات ادارة الدوريات الخارجية، الاحد، مركبة تسير بسرعة 176 كم/ ساعة، على احد الطرق الخارجية في محافظة اربد.
ووفق الدوريات الخارجية، فان المركبة كانت تسير بسرعة 176 على طريق سرعته المحددة 90 كم/ساعة، وتحديدا على طريق جسر النعيمة باتجاه اربد.
وعلق الدوريات الخارجية على الحادثة بقولها:" رغم التحذيرات المتكررة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة ،خاصة في تلك الظروف الجوية السائدة ، إلا أننا مازلنا نشهد بعض الاستهتار من بعض الاخوة السائقين والقيادة بسرعات عالية معرضين أنفسهم والآخرين للخطر" .
ولم تتحدث الدوريات الخارجية فيما اذا تم ضبط المركبة أم لا.
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