الرئيسية | محليات الهاشمية تنافس على مدينة الثقافة الأردنية

وطنا اليوم ـ عمان اختار أعضاء مجلس محافظة الزرقاء خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس المحافظة الدكتور أحمد عليمات اليوم الأحد لواء الهاشمية على مستوى المحافظة للمنافسة على لقب مدينة الثقافة الأردنية للعام 2020.

وجاء الاختيار بعد عملية اقتراع سري بين ملفي لواء الرصيفة الذي عرضه الباحث في علم الآثار الدكتور محمد وهيب، وملف الهاشمية الذي عرضته الباحثة الدكتورة انتصار الزيود، حيث استكمل الملفان معايير الترشح اللازمة، وصوت 25 عضواً لصالح ملف لواء الهاشمية مقابل خمسة أعضاء لصالح ملف لواء الرصيفة .

وكان رئيس المجلس الدكتور عليمات عرض بداية الاجتماع الذي حضره رئيسة قسم الأنشطة والمشاريع بمديرية ثقافة الزرقاء الدكتورة منى سعود، للمعايير المعتمدة من قبل هيئة التقييم للتنافس في العملية النهائية، وتتمثل في مدى توفر البنية التحتية من المسارح والقاعات والصالات والمكتبات ومراكز البحث، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالفعل الثقافي.

وأكد الدكتور عليمات أن مجلس المحافظة سيدعم ملف لواء الهاشمية لاختيارها مدينة للثقافة الأردنية للعام 2020 .

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