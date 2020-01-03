الأحوال المدنية: ربط السفارات الأردنية في الخليج العربي الكترونياً مع نظام الأحوال المدنية

وطنا اليوم ـ عمان

أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن البدء بربط عدد من السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج مع نظام دائرة الاحوال المدنية والجوازات الكترونياً.وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الرقمي والرياده.

وبين مديرعام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش أن المرحلة الأولى من الربط الالكتروني بين السفارات الاردنيه في الخارج مع النظام الالكتروني لدائرة الاحوال المدنيه والجوازات قد شملت ربط السفارات الأردنية في كل من :(الرياض، أبو ظبي، الدوحة، مسقط، المنامة، الكويت) والقنصليتين الاردنيتين في (جدة، ودبي). مبينا ان الربط الالكتروني لتلك السفارات جاء انسجاما مع التوجهات الحكوميه الداعية دوما للتسهيل على المواطنين وتماشيا مع تقديم خدمات الدائرة إلكترونيا وصولاً لتنفيذ خطة التحول الإلكتروني لخدمات الدائرة وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين.

واضاف العموش ان الربط الالكتروني مع السفارات الاردنيه في تلك الدول جاء نظرا لوجود اعداد كبيره من المواطنين الاردنيين مقيمين في تلك الدول مشيرا الى انه سيتم استكمال ربط باقي السفارات الأردنية في الخارج مع نظام دائرة الاحوال المدنية والجوازات الكترونياً تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

وأشار العموش أن ربط السفارات الاردنيه في الخارج مع نظام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الكترونيا جاء تمهيدا لاطلاق الخدمات الالكترونية للاردنيين المقيمين في الخارج حال استكمال الاجراءات الفنيه والاداريه اللازمة .