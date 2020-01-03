الرئيسية | محليات بالأسماء... تنقلات لمدراء في هيئة الاستثمار

وطنا اليوم ـ عمان قرر رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني اجراء تنقلات واسعة بين المدراء في الهيئة وتالياً الأسماء :

- شبيب الزبن مديراً لمديرية الشؤون الإدارية.



- حسن الشوابكة مديراً لمديرية الموارد البشرية.



- الدكتور محمد أبو عمر مديراً لمديرية التسهيلات والحوافز.



- محمد الروابدة مديراً للنافذة الاستثمارية .



- بلال أبو زيد مديراً لمديرية الاتصال المؤسسي.



- بلال الحموري مديراً لمديرية ترويج الاستثمار مدارالساعة.



- أريج زغيلات مديرة لمديرية الدراسات والسياسات.



- أمجد اللوزي مديراً لوحدة المكاتب.



- موسى ذيابات مديراً لوحدة الرقابة الداخلية.



- لانا أبده مديرة لوحدة التطوير المؤسسي.



- المهندسة هيام الشواورة مديرة لمديرية التخطيط العمراني.



- الدكتور خالد المومني/ مستشاراً للرئيس



- رعد الخشمان / مستشاراً للرئيس.



وتم الابقاء على المدراء التالية أسماؤهم في مواقعهم وهم:



- رائد الحمايدة / مديراً لمكتب الرئيس.



- رامي نالشك / مديراً لمديرية الشؤون المالية.



- ميس خليفات / مديرة لمديرية الشؤون القانونية.



- سناء العبادي / مديرة لمديرية خدمات المستثمر.

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