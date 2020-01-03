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بالأسماء... تنقلات لمدراء في هيئة الاستثمار
وطنا اليوم ـ عمان
قرر رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني اجراء تنقلات واسعة بين المدراء في الهيئة وتالياً الأسماء :
- شبيب الزبن مديراً لمديرية الشؤون الإدارية.
- حسن الشوابكة مديراً لمديرية الموارد البشرية.
- الدكتور محمد أبو عمر مديراً لمديرية التسهيلات والحوافز.
- محمد الروابدة مديراً للنافذة الاستثمارية .
- بلال أبو زيد مديراً لمديرية الاتصال المؤسسي.
- بلال الحموري مديراً لمديرية ترويج الاستثمار مدارالساعة.
- أريج زغيلات مديرة لمديرية الدراسات والسياسات.
- أمجد اللوزي مديراً لوحدة المكاتب.
- موسى ذيابات مديراً لوحدة الرقابة الداخلية.
- لانا أبده مديرة لوحدة التطوير المؤسسي.
- المهندسة هيام الشواورة مديرة لمديرية التخطيط العمراني.
- الدكتور خالد المومني/ مستشاراً للرئيس
- رعد الخشمان / مستشاراً للرئيس.
وتم الابقاء على المدراء التالية أسماؤهم في مواقعهم وهم:
- رائد الحمايدة / مديراً لمكتب الرئيس.
- رامي نالشك / مديراً لمديرية الشؤون المالية.
- ميس خليفات / مديرة لمديرية الشؤون القانونية.
- سناء العبادي / مديرة لمديرية خدمات المستثمر.
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