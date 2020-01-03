 وطنا نيوز -بالأسماء... تنقلات لمدراء في هيئة الاستثمار
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بالأسماء... تنقلات لمدراء في هيئة الاستثمار
التاريخ : 05-01-2020 05:50:00 المشاهدات: 2066

وطنا اليوم ـ عمان

قرر رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني اجراء تنقلات واسعة بين المدراء في الهيئة وتالياً الأسماء :


- شبيب الزبن مديراً لمديرية الشؤون الإدارية.

- حسن الشوابكة مديراً لمديرية الموارد البشرية.

- الدكتور محمد أبو عمر مديراً لمديرية التسهيلات والحوافز.

- محمد الروابدة مديراً للنافذة الاستثمارية .

- بلال أبو زيد مديراً لمديرية الاتصال المؤسسي.

- بلال الحموري مديراً لمديرية ترويج الاستثمار مدارالساعة.

- أريج زغيلات مديرة لمديرية الدراسات والسياسات.

- أمجد اللوزي مديراً لوحدة المكاتب.

- موسى ذيابات مديراً لوحدة الرقابة الداخلية.

- لانا أبده مديرة لوحدة التطوير المؤسسي.

- المهندسة هيام الشواورة مديرة لمديرية التخطيط العمراني.

- الدكتور خالد المومني/ مستشاراً للرئيس

- رعد الخشمان / مستشاراً للرئيس.

وتم الابقاء على المدراء التالية أسماؤهم في مواقعهم وهم:

- رائد الحمايدة / مديراً لمكتب الرئيس.

- رامي نالشك / مديراً لمديرية الشؤون المالية.

- ميس خليفات / مديرة لمديرية الشؤون القانونية.

- سناء العبادي / مديرة لمديرية خدمات المستثمر.

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