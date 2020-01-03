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وفاتان في احد فنادق البحر الميت نتيجة انفجار بويلر
وطنا اليوم-قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واثناء عمل صيانة داخل غرفة بويلر في احد الفنادق في منطقة البحر الميت حدث انفجار لبويلر يستخدم لتسخين المياه مما ادى الى وفاة شخصين احدهما موظف صيانة يعمل بذات الفندق والاخر موظف صيانه تابع لاحدى الشركات فيما اصيب شخصين اخرين من الموظفين بالاختناق وجرى اسعافهما وحالتهما العامة حسنة .
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