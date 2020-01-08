مركز جمرك جابر يحبط تهريب ٧٠٠٠ كروز دخان

وطنا اليوم-قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك عميد جمارك عماد نصير ان العاملون في مركز جمرك جابر تمكنوا من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر تقدر بحوالي ٧٠٠٠ كروز دخان مهرب بالتعاون مع الاجهزة الامنية.

وأضاف الناطق الاعلامي ان الكوادر الجمركية وأثناء قيامهم بالواجب الرسمي تم الاشتباه باحد الشاحنات من قبل المفتش الجمركي في ساحة التفتيش وعلى الفور تم عرض الشاحنة على جهاز الفحص بالاشعة( X_Ray) ليتم ضبط الكمية.

ومن جانبه أشار مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة بان هذه الضبطية تعتبر نوعية وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والتنسيق بين الجمارك والاجهزة الامنية والعمل الدؤوب لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على امن المجتمع ومصالح المواطنين.