مسؤول مجموعة العمل الثقافي العربي التابعة لمنظمة المدن العربية خلف القضبان بتهم فساد وسرقة

وطنا اليوم- اوقف مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قبل ايام،ثلاثة موظفين من أمانة عمان بتهم سرقة لوحات فنية تقدر احداهم بلميون دينار.

أحد المتهمين من العيار الثقيل في الامانة ويشغل منصب مهم وهو مسؤول مجموعة العمل الثقافي العربي التابعة لمنظمة المدن العربية وهو موقوف على عدة قضايا فساد وسرقة.

هل تبادر امانة عمان بالبحث عن بديل له يتمتع بالكفاءة وتعيينه خلفا له قبل ان تتنبه المنظمة وينتقل الموقع لدولة عربية اخرى.