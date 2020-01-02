 وطنا نيوز -البوتاس تنفي بشكل قاطع قيامها بأي اعمال اقتلاع اشجار في غور فيفا
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البوتاس تنفي بشكل قاطع قيامها بأي اعمال اقتلاع اشجار في غور فيفا
التاريخ : 04-01-2020 04:14:13 المشاهدات: 2438

وطنا اليوم-تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده بان شركة البوتاس العربية قامت باقتلاع اشجار من احدى المحميات في منطقة الاغوار .

وبعد التحقق من الموضوع مهنيا وجمع تفاصيل من عدة مصادر من ضمنهم من نشر الإشاعة تبين ما يلي :-

لا علاقة من قريب او بعيد لشركة البوتاس بهذا الموضوع ... ولا تملك آليات لهذه الغاية ، ولا مصلحة لديها باقتلاع الأشجار ، علما ان المنطقة المعنية تبعد اكثر من ٣٢ كم عن الاراضي التابعة للشركة وكيف تقتلع الأشجار لهذه المحمية وهي تدعمها سنويا بمبلغ ١٠٠ الف دينار ومجموع ما تم تقديمه لهذه اللحظة للمحمية ٢٦٠ الف دينار


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