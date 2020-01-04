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بيان ..نقابة المهندسين تمهل الحكومة حتى مساء يوم الاثنين القادم
وطنا اليوم ـ عمان
زميلاتنا وزملاؤنا مهندسو القطاع العام يهديكم مجلس نقابة المهندسين الأردنيين أطيب تحياته مقدرا موقفكم والتفافكم حول نقابتكم، مؤكدين أننا نقف مع حقوقكم بكل ما أوتينا من قوة.
أولا: اعتصام لكافة مهندسي القطاع العام امام وزارة الاشغال العامة والاسكان الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 كانون ثاني لعام 2020، حيث ستقوم النقابة من خلال الفروع بتأمين المواصلات من المحافظات الى وزارة الاشغال.
ثانيا: في حال عدم الاستجابة، ندعوكم لاضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم الاربعاء 8 كانون ثاني لعام 2020.
معا مجلسا وهيئة عامة لتحقيق كافة حقوقكم المؤجلة والمستحقة..
دمتم ودام الوطن
مجلس نقابة المهندسين الاردنيين
4-1-2020
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