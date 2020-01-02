وطنا نيوز -"الأوقاف" توضح قضية عدم إشراك موظفيها بلجان الزكاة

الرئيسية | محليات "الأوقاف" توضح قضية عدم إشراك موظفيها بلجان الزكاة

وطنا اليوم ـ عمان أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أنها أصدرت كتابا إلى صندوق الزكاة بتاريخ 17/12/2019 يتضمن عدم إشراك موظفي الوزارة الأوقاف بكافة مسمياتهم الإدارية في عضوية لجان الزكاة.



وبينت الوزارة في بيان لها أن الكتاب تضمن تصويب وضع أي لجنة زكاة يشترك فيها موظف من الوزارة، وذلك لغايات تنظيمية وإعادة هيكلة لجان الزكاة بشكل يضمن عملها بموجب الأنظمة والتعليمات.



ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن المادة (13) من تعليمات لجان الزكاة رقم (3) لسنة 1996 حظرت على مديري الأوقاف وموظفي الصندوق ورؤساء مكاتب الزكاة الاشتراك في عضوية لجان الزكاة وكذلك الحصول على المساعدات المالية الطارئة أو الشهرية من لجان الزكاة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بموافقة خطية من مدير عام صندوق الزكاة.



وأكدت أن هذا القرار لضمان تفرغ موظفي الوزارة للقيام بعملهم الرسمي في الوزارة وبشكل مستقل عن عمل لجان الزكاة، مشيرة إلى أن هذا لا يمنع الموظفين العاملين في الوزارة من التعاون مع لجان الزكاة ودعمها واسنادها، ولكن دون أن يكونوا أعضاء في تلك اللجان، لضمان النزاهة وسلامة الإجراءات الرقابية المتبعة.



وأبدى صندوق الزكاة حرصه على تشكيل لجان زكاة تطوعية من المجتمع المحلي، كما ورد في قانون الزكاة لتسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية والتعرف على الأسر المستهدفة في منطقة عمل اللجنة. بحيث يتم توزيع الزكوات وايصالها لمستحقيها ضمن الضوابط الشرعية، ولتحقيق الهدف من اللجان في الحد من الفقر والبطالة، وتأمين الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين.

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