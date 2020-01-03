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تفاصيل الحالة الجوية وفرص الأمطار والثلوج هذه الليلة ونهار السبت
وطنا اليوم ـ عمان
تتأثر المملكة بالجزء الرطب من الكتلة الهوائية الباردة، فتزداد بمشيئة الله شدة الهطولات المطرية خاصة في ساعات مابعد الظهر وتصبح أكثر انتظاماً، تكون غزيرة أحياناً وتشمل مناطق واسعة من المملكة وتكون درجات الحرارة متدنية بشكل لافت، اذ لايُتوقع أن تزيد درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان عن حاجز الـ 6 درجات مئوية فقط نهار السبت.
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