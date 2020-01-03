الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بـ20 عامًا على بدء الحج للمغطس ... الجمعة القادمة

وطنا اليوم-تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في الأردن، الجمعة القادمة 10 كانون ثاني، بيوم الحج الوطني والمسيحي العشرين إلى موقع معمودية السيد المسيح - المغطس، وهو المكان الذي شهد قبل أكثر من ألفي عام عمّاد السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان، إيذانًا ببدء رسالته العلنية.

وقال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب د. رفعــت بدر بأن احتفال هذا العام 2020 يمثّل أهمية روحيّة كبيرة، كونه يتزامن مع مرور عشرين عامًا على بدء الحج المسيحي إلى هذا الموقع المقدس، في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن الاحتفال الديني سيُقام في كنيسة عماد السيد المسيح، المحاذية لنهر الأردن، بمشاركة رؤساء الكنائس الكاثوليكية، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وحشد كبير من المؤمنين الآتين من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح بأن الحج إلى الموقع الفريد قد بدأ في عام 2000، باحتفالين: الأول ضم مختلف الكنائس في صلاة واحدة في شهر كانون ثاني من سنة اليوبيل الكبير، والثاني بحضور تاريخي للبابا يوحنا بولس الثاني الذي أقام صلاة بحضور أكثر من 40 الف مشارك، عند مطل مار الياس في موقع وادي الخرار، وهناك قال البابا الذي توفي عام 2005 وأعلنته الكنيسة قديسًا عام 2014، بأنه "سيصلي من أجل الأردن بمسيحييه ومسلميه وبالأخص من أجل المرضى والمسنين". ومنذ ذلك العام ابتدأ التفكير ببناء الكنائس في أهم موقع ديني مسيحي على تراب الأردن. فيما تم الاعلان في عام 2015 عن ادراج الموقع الى لائحة المواقع المعتمدة للتراث الانساني في منظمة اليونسكو.

وأردف بأنه سترفع خلال الاحتفال الديني الكبير الصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في المملكة، وبأن تبقى منارة للسلام والطمأنينة تحت مظلة وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، والأجهزة الأمنية الساهرة. كذلك سترفع الصلوات من أجل استتباب السلام في مختلف الدول العربية، لاسيمّا في لبنان والعراق واليمن وليبيا، وأيضًا لدول العالم التائقة للسلام والعدالة. واشاد بالجهود المخلصة والدؤوبة للفاعليات المختصة بتطوير الموقع وادارته والترويج لزيارته وهي اللجنة الملكية للمغطس برئاسة سمو الامير غازي بن محمد وهيئة المغطس ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والكنائس والقوات المسلحة والاعلام.

وقبل القداس يقيم المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام مؤتمرًا صحفيًا على مطل النهر، بمشاركة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا ووزير السياحة والآثار مجد الشويكة، وحضور رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأردن، وسيلقي عظة القداس رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا للروم الكاثوليك المطران جوزيف جبارة.