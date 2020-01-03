ما هو السرطان الاكثر شيوعاً بين الاردنيين

وطنا اليوم-عمان:كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة عن تسجيل 8152 حالة، يشكل الأردنيون ما نسبتهم 73.6 بالمئة من أصل اجمالي الاصابات المسجلة بعدد 5999 حالة ولكافة الفئات العمرية وجميع أنواع السرطانات.

وعزا مدير مديرية الامراض غير السارية الدكتور نشأت الطعاني، تأخر اصدار تقارير سجل السرطان الى ان ثبوت حالة السرطان لا تسجل وطنيا الا بعد مرور 6 – 18 شهرا للتأكد من الإصابة وحسب الدلائل الدولية والعالمية.

وتوزعت الاصابات بحسب رئيس قسم مكافحة السرطان/ مدير السجل الوطني للسرطان الدكتور عمر النمري بين الاردنيين بواقع 2815 (46.9 بالمئة) للذكور 3184 (53.1 بالمئة)للإناث.

في حين بلغ إجمالي الحالات بين غير الأردنيين 2153 حالة ما نسبته (26.4 بالمئة) من مجموع الحالات المسجلة.

وتصدرت سرطانات الثدي قائمة السرطانات الخمس الاكثر شيوعا بين الاردنيين للجنسين حيث احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بعدد 1279حالة ما نسبة 21.3 بالمئة تلاها سرطانات القولون والمستقيم حيث بلغ اجمالي الحالات 641 حالة ما نسبته 10.7 بالمئة ثم سرطان الرئة 448 حالة ما نسبه 7,5 بالمئة و 419حاله ليمفوما (هودجكن ولا هودجكن ) ثم سرطان المثانة 269 حالة بنسبة 4.5 بالمئة من جميع الحالات المسجلة.

اما في قائمة السرطانات الخمس الاكثر شيوعا بين الذكور فتوزعت السرطانات الخمس الأكثر شيوعاً على النحو التالي: سرطان الرئة (362) حالة (12.9 بالمئة) سـرطان القولون والمستقيم (335) حالة بنسبة (11.9 بالمئة) ثم سرطان البروستات (234) بنسبة (8.3 بالمئة)، ثم سرطان المثانة (226) بنسبة (8 بالمئة)، ثم سرطان الليمفوما 153نوع NHL حالة بنسبة 5,4 بالمئة) من مجموع سرطانات الذكور.

وبحسب التقرير، فقد حافظ سرطان الثدي على تصدره قائمة السرطانات الخمس الاكثر شيوعا بين الاناث بعد تسجيل 1263 حالة بنسبة (39.7بالمئة) تلاه القولون والمستقيم 308 بنسبة (9.7 بالمئة) والغدة الدرقية 202 حالة بنسبة (6.9 بالمئة) والرحم 134 حالة (4.2 بالمئة) واللمفاوية (NHL) 111 حالة ما نسبة (3.5 بالمئة) من مجموع حالات سرطانات الاناث.

وبلغ المعــدل الخــام للإصابة بالسرطان بشــكل عــام كافــة الاعــمار 87.2 لكل مائــة ألف من السكان (للذكور80.2 لكل مائة ألف من الذكور وللإناث 92.4 لكل مائة الف من النساء).

ويزود التقرير السنوي بحسب الطعاني صانعي القرار والمهتمين بأمور الصحة والباحثين ببيانات عن أكثر السرطانات شيوعا في الاردن وتوزيعها حسب العمر والجنس والسكن وتحفيز البحوث الصحية في مجال السرطان اضافة الى المساعدة في تخطيط وإعداد ومراقبة استراتيجيات مكافحة المرض