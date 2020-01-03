تنبيه للاردنيين .. أجواء شديدة البرودة قادمة إليكم

وطنا اليوم-عمان:بدأت المملكة نهار اليوم الجُمعة تتأثر بشكل غير مُباشر بالمنخفض الجوي المُتمركز حالياً شمال الأراضي المصرية، الذي صُنف من الدرجة الثانية بحسب تصنيف طقس العرب لقياس شدة المنخفضات الجوية.

ويُتوقع بمشيئة الله ليلة الجمعة/السبت أن يعبر المملكة الجزء الأبرد وشبه الجاف من الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة لكن مع تساقطات مطرية محلية عشوائية، تكون ثلجية أحياناً "محدودة وغير مؤثرة" على الجبال العالية مثل جبال الشراة، الرشادية، الشوبك، رأس منيف، زي، وتلاع العلي وصويلح.

أما نهار يوم غدٍ السبت فتتأثر المملكة بالجزء الرطب من الكتلة الهوائية الباردة، فتزداد بمشيئة الله شدة الهطولات المطرية خاصة في ساعات مابعد الظهر وتصبح أكثر انتظاماً، تكون غزيرة أحياناً وتشمل مناطق واسعة من المملكة وتكون درجات الحرارة متدنية بشكل لافت، اذ لايُتوقع أن تزيد درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان عن حاجز الـ 6 درجات مئوية فقط نهار السبت.

وفي ساعات مساء وليلة يوم السبت تدخل الفعالية الجوية في مرحلة الذروة، بحيث تتساقط الأمطار بغزارة بمشيئة الله في اجزاء واسعة من المملكة، تترافق مع تساقط لزخات من البرد، كما ويُتوقع هطول زخات من الثلوج فوق بعض قمم مرتفعات الشراه والطفيلة العالية، ويكون الطقس شديد البرودة بشكل عام.

هذه الأحوال الجوية تستوجب التنبيه من:

1) الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.

2) احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.

3) خطر الانزلاق على بعض الطرقات الجبلية العالية في جنوب المملكة بفعل احتمال تساقط زخات البرد وزخات من الثلوج فوق قمم تلك المناطق.

4)استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن.