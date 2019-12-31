الرئيسية | محليات فريق من مكافحة الفساد يعاين السلط الدائري والستين

وطنا اليوم-عمان:قام فريق من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالكشف ومعاينة شارع الستين في مدينة السلط بناءا على شكوى كان قد تقدم بها احد سكان المنطقة حول عيوب وتشققات يعاني منها الطريق. وكان المواطن احمد عربيات وقد وجه رسالة لرئيس الوزراء ووزير الاشغال شرح من خلالها مشاكل ظهور التشققات والحفر الكبيرة في وسط الشارع والمطالية بسرعه معالجتها خوفا من ان تشكل خطرا على مستخدميه ، والتي على اثرها تم تشكيل فريق الكشف والمعاينة .

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