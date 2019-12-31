وزارة البيئة تصادر 800 كغم من الأكياس المخالفة

وطنا اليوم-عمان:صادرت كوادر التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة اليوم الثلاثاء، (800) كغم من الأكياس المخالفة لنظام أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل .
جاء ذلك استنادا لنظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017، بمنع استيراد اكياس التسوق البلاستيكية غير قابلة التحلل او انتاجها او استيرادها باستثناء الاكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام بجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعي.
وتأتي الحملة للمحافظة على الثروة الحيوانية وعناصر البيئة من التلوث من خلال حملات تفتيشية دورية تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على المنشآت التي تنتج وتتداول وتستورد أكياس التسوق البلاستيكية في مختلف المحافظات إضافة إلى قيامها بالتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام النظام وذلك منعاً للأضرار التي تتسبب بها الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.