الرئيسية | محليات وزارة البيئة تصادر 800 كغم من الأكياس المخالفة

وطنا اليوم-عمان:صادرت كوادر التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة اليوم الثلاثاء، (800) كغم من الأكياس المخالفة لنظام أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل .

جاء ذلك استنادا لنظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017، بمنع استيراد اكياس التسوق البلاستيكية غير قابلة التحلل او انتاجها او استيرادها باستثناء الاكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام بجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعي.

وتأتي الحملة للمحافظة على الثروة الحيوانية وعناصر البيئة من التلوث من خلال حملات تفتيشية دورية تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على المنشآت التي تنتج وتتداول وتستورد أكياس التسوق البلاستيكية في مختلف المحافظات إضافة إلى قيامها بالتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام النظام وذلك منعاً للأضرار التي تتسبب بها الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر