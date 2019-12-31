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رفع أسعار البنزين والديزل بين 5 - 20 فلساً وتثبيت الغاز
وطنا اليوم-عمان:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء الموافق 31 كانون أول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 كانون ثاني القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا نسبيا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول.
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