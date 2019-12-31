الرئيسية | محليات رفع أسعار البنزين والديزل بين 5 - 20 فلساً وتثبيت الغاز

وطنا اليوم-عمان:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء الموافق 31 كانون أول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 كانون ثاني القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا نسبيا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول.

و قد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر كانون الثاني بمقدار 10 فلسات ليصبح 785 فلس/لتر بدلاً من 775 فلس/لتر، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 1015 فلس/لتر بدلا من 1010 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 20 فلس/لتر ليصبح 615 فلس/لتر بدلا من 595 فلس/لتر ، في حين بقي سعر الكاز عند 595 فلس/لتر.

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 62.9 دولار للبرميل لشهر تشرين ثاني الماضي الى 67 دولار للبرميل في شهر كانون أول. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

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