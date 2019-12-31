الرئيسية | محليات شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك بالعام الجديد

وطنا اليوم- تتقدم شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة بمعالي المهندس علي الغزاوي رئيس مجلس الادارة وعطوفة المهندس هيثم المجالي الرئيس التنفيذي، وجميع العاملين فيها من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله بأجمل التهاني والتبريكات بحلول العام الجديد 2020 . وتتضرع الى الله ان يحفظ الوطن وقائدة والاسرة الاردنية جمعاء من كل مكروه وكل عام وانتم بالف خير

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