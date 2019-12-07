الرئيسية | محليات العواملة رئيسا والداود نائباً لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

وطنا اليوم-عمان:فاز كمال العواملة برئاسة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بعد تجميد اللجنة المؤقتة ترشيح رئيس كتلة المستثمر المهندس زهير العمري ونائبه المهندس منير ابو العسل.

وكانت اللجنة المؤقتة المعينة من وزارة الداخلية جمدت ترشيح العمري اليوم والمهندس منير ابو العسل، ما ادى باللجنة الانتخابة المؤلفة من ثلاثة اعضاء والمنتخبين من الهيئة العامة إلى رفض قرار اللجنة المؤقتة وفتحت الصناديق لانتخاب رئيس من المرشحين الاثنين ونائب رئيس من المرشحين الاثنين. مما حدا باللجنة المؤقتة لطلب قوات امنية ما ادى الى انسحاب اللجنة الانتخابية واعلنت في مؤتمر صحفي عن تعليق الانتخابات بسبب تدخل اللجنة المؤقتة خلافا للقانون ولاحكام النظام الداخلي وبعد ذلك قامت اللجنة المؤقتة بالغاء صندوق انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لاعلان فوز العواملة ونائبه بالتزكية.

ووصف العمري قرارا التجميد بأنه تعسفي وتعدٍ على القانون.

وقال العمري "سنقوم بكل الاجراءات القانونية لالغاء نتيجة الانتخابات والتوجه الى جلالة الملك ورئيس الحكومة لوقف "مهزلة انتخابات جميعية المستثمرين التي بدأت فصولها من شهر اربعة من العام 2019 حيث قام وزير الداخلية السابق سمير مبيضين بتعيين لجنة مؤقتة خلافا لاحكام القانون الذي يحدد اسباب للتعيين لا تنطبق على حالة الجمعية وتعليق الانتخابات قبل موعدها باربعة ايام".

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