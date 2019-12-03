إغلاقات وتحويلات مرورية في شوارع العاصمة عمان

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وطنا اليوم-عمان:تقوم أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير في السادسة من صباح الاربعاء ولغاية الساعة السابعة من صباح الخميس بإستكمال إنشاء خطوط تصريف مياه أمطار في شارع خليل الساكت ضمن منطقة الجبيهة .

وبين مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري أن طبيعة العمل في شارع خليل الساكت بالمقطع الممتد من تقاطعه مع شارع هارون الجازي لغاية تقاطعه مع شارع عبدالله بن أبي بكر يتطلب إغلاق كلي أمام حركة السير خلال الفترة المشار إليها أعلاه فقط.

وأضاف سيتم تحويل السير القادم من إشارات عاكف الفايز عبر شارع هارون الجازي والانعطاف لشارع عبدالله بن أبي بكر والعودة لشارع خليل الساكت ، وتحويل السير القادم من شارع أحمد الطراونة عبر شارع عبدالله بن أبي بكر والانعطاف لشارع هارون الجازي والعودة لشارع خليل الساكت.

وستقوم أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية بموقع العمل مع تواجد لكوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بالموقع .

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