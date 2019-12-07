الرئيسية | محليات ترجيح رفع أسعار المحروقات في 2020

وطنا اليوم-عمان:رحج مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تقرر لجنة تسعير المحروقات الشهرية الثلاثاء رفع بعض أسعار المشتقات النفطية لشهركانون ثاني 2020.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه انه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتعديل طفيف على أسعار المشتقات النفطية ومنها رفع سعر بنزين 95 بنسبة طفيفة وتثبيت سعر بنزين اوكتان 90.

بدوره، رجح الخبير الاقتصادي النفطي فهد الفايز في تصريح أن تقرر الحكومة تثبيت أسعار بنزين 90 بحسب المؤشرات الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة ، متوقعا ان تقرر الحكومة رفع اسعار بنزين 95 بنسب طفيفة .

وحول أسعار الكاز قال الفايز إن الحكومة ستقرر تثبيت سعره محليا رغم ارتفاعه عالميا مشيرا إلى أن حكومة عمر الرزاز قررت سابقا تثبيت أسعار مادّة الكاز لمدّة أربعة شهور اعتباراً بداية شهر كانون الثاني وحتّى نهاية شهر نيسان على أن يتم تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالميّة خلال هذه الفترة،نظراً لأهميّة مادّة الكاز بالنسبة للمواطنين خلال فصل الشتاء، خصوصاً لذوي الدخل المحدود.

وعن تسعيره مادة الديزل ، توقع الفايز أن تتجه الحكومة نحو تثبيته مراعاة لظروف المواطنين في فصل الشتاء رغم ارتفاع أسعاره بشكل طفيف عالميا .

واشار الفايز إلى ان إيرادات الحكومة المالية من المشتقات النفطية لن تتاثر كونها فرض ضريبة مقطوعة على المحروقات، الامر الذي يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حاليا او مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار او انخفضت كونها قيمة الاإيرادات تعتمد على كمية المسحوبات الشهرية من المحروقات وليس على القيمة السعرية للتر.

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