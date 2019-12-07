الرئيسية | محليات تعطل النظام الالي في وزارة العمل يخلق ازمة خانقة في مكتب عمل جبل الحسين

وطنا اليوم- مع منح العمالة الوادة فرصة لتصويب اوضاعهم مع نهاية عمل اليوم الثلاثاء 31/12/2019 ظهرت مشكلة تعطل السيستم في مكتب عمل جبل الحسين أخرت اصدار التصاريح حتى الحادية عشر ظهرا ، هذا التأخير خلق أزمة كبيرة ويحرم الكثير ممن جاءوا لتصويب اوضاعهم، مجموعة منم المتضررين زودوا موقع وطنا اليوم بحجم الازمة الخانقة في مكتب العمل الذين لن يستطيعوا تصويب اوضاعهم مع نهاية عمل اليوم.













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