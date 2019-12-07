الرئيسية | محليات الخزاعي يفجرها : ثلاثة ملايين ونصف المليون فقير في الأردن

وطنا اليوم-عمان:اكد استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ان أرقام الفقر التي اعلنت مؤخرا في الاردن غير دقيقة.

وشدد الخزاعي على أن حديث الاحصاءات عن وجود 8 آلاف جائع في الاردن غير منطقي ويتناقض مع الارقام الدولية، اذ ان منظمة الفاو قالت إن الفقر في الاردن ارتفع من 5 إلى 12 بالمائة عام 2019 وحذرت من خطر الجوع الموجود في الاردن".

وأضاف اذا اردنا اعتماد الدخل والنفقات المعمول به لقياس مؤشر الفقر والذي كان في عام 2010 بان الاسرة التي تنفق اقل من 6 آلاف دينار في السنة فقيرة معنى ذلك ان هناك 56 بالمائة من القوى العاملة الاردنية دخلها اقل من 500 دينار وهذا يعني ان ثلاثة ملايين ونصف المليون يعيشون تحت خط الفقر هذا إذا لم نحسب معدلات التضخم في الاردن التي وصلت الى 5.2 بالمائة عام 2019.

وقال إن "الجوع تضاعف في سنتين"، مطالباً الحكومة باعلان الارقام الصحيحة حتى لا تحرم الاردن من المساعدات.

وأضاف الخزاعي في حديث لبرنامج طلة صبح الذي يبث عبر اثير راديو البلد ان الفقر ادى الى العزلة الاجتماعية وعدم مشاركة المواطنين في الواجبات الاجتماعية بسبب عدم القدرة على دفع أجور المواصلات وبخاصة بين المحافظات.

ونشرت مقدمة البرنامج الزميلة "روان الجيوسي" عبر صفحتها على الفيس بوك مقتطفات من الحوار الذي اجرته مع الخزاعي حول الواقع الاجتماعي في العام 2019، وجاء فيه:

"الأمور زادت عن حدها والاعلام أصبح يوثق ويظهر القضايا على السطح والاعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحرج الحكومة في ملفات عديدة مطالبا بالشفافية من الحكومة مثل ما حدث في التعميم على اعلان نتائج الفقر لهذا العام وعدم اجراء دراسات من عام ٢٠١٠ ولا عاقل لديه المام بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية لا تقنعه هذه الأرقام.

وقال إن البطالة تصل إلى ٥٠٪ بين النساء وتفضيلات الشباب اليوم ان تكون المرأة عاملة حتى يستطيع أن يعيلا نفسيهما وفي ظل الوضع الحالي ارتفعت نسب العزوف الزواج.

ونوه بأن ٦٧٪ من الجرائم اقتصادية في الاردن وهذا مؤشر خطير فاغلب القضايا مرتبطة بالمال.

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