الرئيسية | محليات مصدر يؤكد توقف عمل الحفارة «عمرة» في البئر 50

وطنا اليوم-عمان:نفى مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة تعطل الحفارة العاملة في البئر 50 من حقل الريشة الغازي، بعد أنباء عن توقف الحفر في البئر.

وقال الخصاونة أن «عمرة» استخدمت لحفر الجزء العلوي من البئر 50، والتي كان من المقرر ان يتراوح عمق حفرها ما بين 750-1000 متر.

وبين أن الحفارة التي انتهى دورها وصلت إلى عمق 1100 متر.

وكان مصدر مطلع قال أن عمليات الحفر توقفت بشكل كامل منذ عدة أيام في البئر 50 من حقل الريشة الغازي شرق المملكة.

وبين المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الأسباب المعلنة لتوقف الحفر تعود إلى عطل في الحفارة «عمرة ».

وتابع الخصاونة أن المرحلة الحالية بدأت في إنزال مواسير غلافية ليصار بعدها الى نقل الحفارة واستبدالها بحفارة «جرش» لاستكمال الحفرفي البئر 50 وصولا للعمق النهائي.

وأوضح أن لكل حفارة قياس مختلف من ناحية الأوزان والأحمال و القدرة على الحفر إلى أعماق محددة.

وزاد أن الحفارة «عمرة» أدت الهدف منها بنجاح،لافتا إلى أن الهدف من استبدالها هو التسريع في عملية الحفر وأن استخدام الحفارتين جاء بهدف زيادة عدد الآبار المحفورة في الحقل.

كانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي أكدت في وقت سابق أن العمل جار على حفر البئر 50 في نفس منطقة حفر البئر 49 ضمن حقل الريشة الغازي شرق المملكة والتي أظهرت نتائجه بحسب تصريحات وزيرة الطاقة أنه بئر ناجح وينتج حوالي 3 ملايين قدم مكعب يوميا.

يذكر ان إنتاج حقل الريشة كان سابقا 30 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، تراجع الى 9 ملايين، ومن ثم ارتفعت بفضل البئر 48 الى 16 مليونا تشكل 5% من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب.

وكانت شركة البترول الوطنية كشفت عن خطتها لعام 2019 التي تشمل حفر ثلاثة أبار في إطار اكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة.

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