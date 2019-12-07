الرئيسية | محليات زواتي تتوارى بعد نبش مواقفها وصمت على الجبهة الحكومية

وطنا اليوم-عمان:لاتزال ردود الافعال الاردنية حول الغاء اتفاقية الغاز مع الاسرائيليين تقتصر على مواقف المعارضة للاتفاقية بينما الحكومة تلتزم الصمت، وتحاول جاهدة تبرئة ساحة وزيرة الطاقة الحالية هالة زواتي، بعدما عمد ناشطون لتذكيرها بمواقفها السابقة من التعاون مع الاسرائيليين.

مصادر مقرّبة من الوزيرة تؤكد انها في موقف لا تحسد عليه، وانها قررت الاحتجاب رغم انها المسؤولة اليوم عن توقيع الاتفاقيات التي تفرض الاتفاقية على حكومتي الاردن واسرائيل توقيعها لتسهيل عمل الاتفاقية.

وعمد ما يعرف بمصادر حكومية عبر وسائل اعلام محلية الى نفي علاقة زواتي بالاتفاقية.

ويوم الاحد تصاعدت تساؤلات جديدة حول تصريحات فلسطينية تتحدث عن تمديد عقود شراء الطاقة بين السلطة الفلسطينية والاردن “لتقليل الاعتماد على اسرائيل” باعتبارها تحايل على الاردنيين والفلسطينيين معا.

وأعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية الأحد عن “توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن في مسعى لتقليل الاعتماد على إسرائيل”.

وصرح رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمان ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة عليها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أشهر.

وأوضح ملحم وفق الوكالة أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتماد على إسرائيل كمصدر للطاقة، وستساعد على تحقيق أمن الطاقة، وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.

وأشار إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباء من الأردن بنحو 36 ميجاواط لتزويد محافظتي القدس وأريحا، وهذه الكمية سترتفع إلى 80 ميجاواط في المرحلة الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميجاواط .

وكانت السلطة الفلسطينية وقعت في تموز/يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية. وفي حينه قال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاق مع الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية يتم تنفيذها منذ فترة لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحد ممثلا بالمصدر الإسرائيلي.

وتبدو هذه الانباء مثيرة جدا، إذ تسوقها السلطة الفلسطينية باعتبار عمان بديلا لاسرائيل، بينما الاردن عمليا سيصبح هو احد مستوردي الطاقة من اسرائيل وهو الامر الذي يعرض امن البلدين لخطر الابتزاز الاسرائيلي وفق ما يراه مراقبون.

ويتساءل ناشطون عن الاسباب التي تجعل غاز اسرائيل يُباع مرتين عبر الاردن، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء الطاقة على ان عمان اساسا لا تحتاج لاستيراد الغاز من اسرائيل لولا الضغوط الامريكية.

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