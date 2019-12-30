الرئيسية | محليات شركة الأبيض للاسمدة تنهي خدمات 250 عاملا

وطنا اليوم-عمان:انهت شركة الابيض للاسمدة والكيماويات، وفقا لعاملين متضررين فيها عقود 120 عاملا، وانهت خدمات حوالي 58 عامل مياومة غير مثبت فيها، فيما طلبت من موظفيها المثبتين في الخدمة الدائمة وعددهم 72 عاملا التزام بيوتهم لحين البت في الخلاف الناشىء بين الشركاء الذين يمثلون اطرافا متعددة.

واثار هذا القرار حفيظة العاملين المتضررين الذين استغربوا قرار الشركة والتي يقولون ان مبيعاتها في العام الماضي زادت عن 25 مليون دينار، معتبرين القرار ظالما ومجحفا ويعني قطع مصدر رزق اسرهم الوحيد في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، ناهيك عن أكثر العاملين كما قالوا على رواتبهم استحقاقات مالية لجهات دائنة كثيرة، خاصة وانهم لم يتسلموا رواتبهم منذ اكثر من اربعة اشهر.

وناشد العاملون الحكومة التدخل الفوري لمعالجة هذه القضية ورفع ماقالوا انه الظلم الذي وقع عليهم، واشاروا الى انهم سينقلون شكواهم الى كافة الجهات التي يمكن ان تساعدهم.

ولم يتسن التواصل مع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور اياد الهنداوي رغم الاتصال به هاتفيا اكثر من مرة، فيما اوضح مدير تفتيش عمل الكرك المهندس فيصل الطراونة أن وزارة العمل ستوفد فريقا منها لمقابلة المسؤولين بمقر الشركة في عمان للتباحث معهم في الموضوع، فيما ستوفد المديرية فريقا منها لزيارة موقع عمل الشركة في منطقة الابيض لمعاينة الامور على ارض الواقع.

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