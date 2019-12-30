الرئيسية | محليات الأمانة توزع أكياس نفايات ورقية على المركبات

وطنا اليوم-عمان:شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، صباح الاثنين ، عمال الوطن في توزيع أكياس ورقية مخصصة للنفايات على المركبات ضمن حملة "عمان بيتنا " .

وتعد هذه الحملة الحادية عشرة على التوالي ، وتطلقها سنوياً دائرة هوية عمان في الأمانة بالتعاون مع شركة زين ، وذلك في شارع عمر مطر المحاذي لمبنى الأمانة بالتزامن مع بدء توزيع هذه الاكياس لباقي مناطق الأمانة الـ22 .

وصممت الأكياس ويصل عددها لـ 100 الف بطريقة تتيح تعليقها داخل المركبات ، وتحمل عبارات توعوية وإرشادية للسائقين تدعو للمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة القاء النفايات من نوافذ المركبات.

وتهدف الحملة لتخفيف العبئ على عمال الوطن في تنظيف وجمع النفايات من الشوارع الرئيسية والتقاطعات المرورية التي يكون أحد أسبابها رميها من نوافذ المركبات.

كما يسهم تجاوب سائقي المركبات بعدم إلقاء النفايات داخل الأنفاق المرورية وشبكات الشوارع الرئيسية بالمحافظة على سلامة عمال الوطن .

وقال أمين عمان ان هناك تجاوب وحس عالي من المواطنين مع هذه المبادرة التي تقوم على بث رسائل توعوية للمجتمع ، وتؤكد على ان المواطن هو شريك رئيسي الى جانب الأمانة في الحفاظ على مظهر المدينة وبيئتها.

وشارك في توزيع الاكياس نائب أمين عمان الدكتور مخلد المناصير ومدراء الدوائر المعنية الى جانب عمال الوطن ، وتشمل عملية التوزيع وسائط النقل في الشوارع الرئيسية ، وعند التقاطعات المرورية والاشارت الضوئية .

كما شارك في إطلاق الحملة وتوزيع الاكياس المدير التنفيذي لدائرة الاعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار الذي اكد الحرص على إدامة التعاون مع الأمانة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين بإقامة الفعاليات والمبادرات التي تخدم المدينة وساكنيها وزوارها .

هذا وقد شارك رؤساء اللجان المحلية وأعضاء مجلس أمانة عمان ومدراء المناطق في هذه الحملة التي تحمل أبعاد تتمثل بإحداث تغيير إيجابي في السلوك بالتعامل مع النفايات داخل المركبات وعدم إلقائها من النوافذ.

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