الرئيسية | محليات هل منع الاردن رجل المعجزات ؟

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، الاثنين، إن فكرة مسلسل "رجل المعجزات"، الذي تنتجه شبكة "نتفلكس" خيالية بحتة والشخصيات فيها خيالية، موضحا أن الهيئة الملكية تنظر إلى أن "محتوى المسلسل قد يتعارض مع قدسية الأديان وبالتالي قد ينتهك القوانين في البلاد".

وأشار، خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة متمسكة بمبادئها بحزم باحترام الحرية الإبداعية، وبصفتها عامة لا تؤيد ولا تتغاضى عن رسائل قد تكون مخالفة لقوانين الأردن.

وأضاف البكري أن المسلسل صور جزء منه في الأردن العام الماضي، موضحا أن "مجلس مفوضي الهيئة راجع قبل أشهر سياستها فيما يتعلق بتصوير الإنتاجات في الأردن وخلص إلى ضرورة التأكد بأن المحتوى لا يتناقض مع ثوابت الأردن".

وأشار إلى ان "دور الهيئة تسهيل مهام التصوير وطلب وصف عام عن المشروع"، موضحا أن "الهيئة طلبت من نتفلكس مشاهدة المحتوى وعرض جزء منه كونه صوّر في عمان وغور الأردن".

"مجلس مفوضي الهيئة سيطبق آلية معينة لدراسة مشاريع للتصوير وسيضع لجان متخصصة لمنع مساس الأعمال الفنية للثوابت الوطنية في الأردن"، بحسب البكري.

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