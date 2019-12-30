الرئيسية | محليات تنقلات بين كبار ضباط الأمن والدرك - أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة إجراء تنقلات بين كبار ضباط الأمن والدرك، تاليا الاسماء: عميد مخلد السحيم من الدرك قائد البادية عميد جعفر القطاونه من الدرك الإسناد اللوجستي امن عام العقيد زياد قوقزه من الدرك الى أمن عام العقيد زيدون المجالي من الدرك الى امن عام العقيد محمود الشياب من الدرك الى الامن العام مدير العلاقات العقيد هايل الجبور من الدرك الى الامن العام مدير انضباط المقدم اكثم العزام من الدرك الى الامن العام مدير مديرية العمليات قوات الدرك العميد أشرف العمريين مدير العمليات قوات الدرك العقيد فرج الزبون مدير الموارد البشرية قوات الدرك العميد عبدالمنعم الرقاد عقيد احمد الغويري من الدرك نائب مدير الامن الوقائي عميد زيد جرادات من الدرك مدير شؤون الافراد الامن العام

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