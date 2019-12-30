الرئيسية | محليات الأردنية هبة اللبدي بتغريدة مثيرة : رحم الله شهداء الحشد الشعبي

وطنا اليوم-عمان:ترحمت الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، المحررة من سجون الاحتلال، قبل نحو شهرين على قتلى قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران والذي قضوا الأحد، بسلسلة ضربات نفذها الجيش الأمريكي.

وكتبت اللبدي في تغريدة لها عبر صفحتها على تويتر " رحم الله شهداء الحشد الشعبي العراقي".

وشنت الجيش الأمريكي، سلسلة غارات الأحد على قواعد تابعة لفصيل عراقي موال لإيران، ما أسفر عن مقتل 19 مقاتلا على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أمريكي في العراق.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي الاحد ان الضربات ضد قواعد لحزب الله الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت ناجحة، ولم يستبعد أي خطوات اخرى "إذا لزم الأمر".

وتوجه العديد من متابعي اللبدي، بشكرها على تضامنها مع العراق، ووقوفها ضد الهجمة الأمريكية.

فيما اعتبر معلقون في ردهم على اللبدي، أن الحشد الشعبي كان الحليف الأبرز للجيش الأمريكي.

وقبل نحو شهرين أفرجت قوات الاحتلال عن الأسيرة اللبدي، بعد إضراب مفتوح عن الطعام هدد حياتها، واستمر أكثر من 45 يومًا، وبذلت الخارجية الأردنية جهودًا كبيرة تكللت بالإفراج عنها.

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