الرئيسية | محليات طقس بارد والحرارة تنخفض ليلا الى 3 درجات

وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء، اليوم الاثنين، باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، خصوصا في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتحول الأجواء ليلا الى أكثر برودة مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتتوفر فرصة في ساعات المساء والليل الاولى لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة شمالي المملكة.

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة، لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الاربعاء باردة في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان بين 13 و 5 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية بين 12 و 5 درجات وفي المناطق الجنوبية بين 12 و3 وفي خليج العقبة بين 23 و11 درجة.

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