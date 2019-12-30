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طقس بارد والحرارة تنخفض ليلا الى 3 درجات
وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء، اليوم الاثنين، باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، خصوصا في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتحول الأجواء ليلا الى أكثر برودة مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتتوفر فرصة في ساعات المساء والليل الاولى لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة شمالي المملكة.
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