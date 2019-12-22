الحموري يبشر الأردنيين: مخزون القمح يكفي 11 شهراَ

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أن مخزون مادة القمح يكفي 11,6 شهرا.

وقال الحموري خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الدولة لسنة 2020، الأحد، إن الوزارة قامت بتخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية.

وأشار الحموري إلى أن الوزارة اعادت التفاوض في اتفاقيات التجارة الخارجية، مع أوروبا وتركيا والعراق.

وبين الوزير أن الأردن تقدم 3 مراتب في تقرير التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع برؤوس الأموال المسجلة في المملكة، حيث تم تسجيل زيادة 25% في المنشآت التجارية، وتم تسجيل 400 منشأة عمل داخل المنزل في عام 2019.

وأكد ان الوزارة قامت بدعم ما يزيد على 90 منشأة ومشروع خلال العام الماضي.

وأضاف الحموري أن الصادرات الأردنية ولأول مرة ومنذ مدة طويلة ارتفعت 8.2%.

ولفت الحموري أن الوزارة قامت بالتفاوض مع الموردين لتخفيض أسعار السلع.

وحول المنطقة الحرة العراقية الأردنية، قال الحموري، إنه تم الاتفاق عليها بين البلدين وبانتظار بعض القرارات.

وأكد الوزير أن أسعار المؤسسة المدنية أقل بالمجمل من أسعار السوق.