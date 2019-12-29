الرئيسية | محليات مكافحة الفساد تضبط رواتب مصطنعة في العقبة

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د.مهند حجازي عن قيام الهيئة بتحصيل نحو 106 مليون دينار من منطقة العقبة الخاصة تم تسجيلها كتجاوزات "اختلاس ، استخدام المنح ، رواتب وهمية ، عطاءات ، المجمع الصناعي ، الفوسفات ، الجمارك" ، رغم ان التحقيق كلف موازنة الهيئة نحو 30 الف دينار كمياومات لكوادرها

وبين حجازي خلال اجتماعه بمالية النواب الاحد ، انه تم اعادة هيكلة الهيئة واستحداث اقسام جديدة كالاستخبار والدعم الرقمي ، وتم الخروج من التحقيق التقليدي للتحقيق التخصصي لمواجهة الجرائم المستحدثة وتطور الجريمة والتطور الالكتروني

كما اضاف أنه تم الاستعانة بفريق من الخبراء المختصين للعمل مع المحققين في مجال العطاءات والتدقيق المالي المتخصص "القضائي" وهذا ما زاد من اعباء الموازنة

وطالب حجازي برفع موازنة الهيئة لتواكب حجم الاعباء الموكلة اليها ، حيث ان الهيئة باتت جهة تحصيل للخزينة ، ومؤكدا على ضرورة استحداث مبنى جديد للتحقيق حفاظا على سريته وللحماية الشخصية لمرتادي الهيئة حيث ان ليس كل من يراجع الهيئة هو فاسد

وشدد حجازي على ان دور الهيئة وقائي اكثر منه محاسبة ، لافتا الى وقف عطاءات بملايين الدنانير لوجود شبهات فساد فيها ، ووقف قرارات ادارية قبل وقوع الخطأ ، مؤكدا على ان توجيهات جلالة الملك واضحة في هذا الشأن بأن لا احد فوق القانون

وبين رئيس الهيئة ان الحكومة حاليا وبعد تعديل القانون لا تستطيع اقالة او احالة اي عضو من مجلس الهيئةعلى التقاعد الا بعد انتهاء مدتهم القانونية ، حتى ان استقالة أي عضو من مجلس الهيئة تكون مشروطة بموافقة جلالة الملك

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