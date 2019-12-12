ارادة ملكية بالموافقة على تعيينات قضائية - اسماء

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وطنا اليوم-عمان:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قراري المجلس القضائي الشرعي الموقر رقم (3/58/2019) الصادر في 11/ربيع الاخر/1441هـ وفق 8 /12/2019 ورقم (3/61/2019) الصادر في في14/ربيع الاخر/1441هـ وفق 12/12/2019 المتضمن ما يلي اعتبارا من 31/12/2019:

1_تعيين فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الكريم احمد العناني قاضي محكمة عمان الشرعية /القضايا مدعيا عاما شرعيا لدى النيابة العامة الشرعية .

2_تعيين فضيلة الشيخ محمود زعل عبد خلف الحراسيس قاضي محكمة الرصيفة الشرعية مدعيا عاما شرعيا لمحكمة الرصيفة الشرعية.

3_تعيين فضيلة الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس الكاتب في محكمة الزرقاء الشرعية القضايا قاضياً شرعياً مدارالساعة في محكمة اربد الشرعية القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

4_تعيين فضيلة الشيخ عبد السلام فايز عيسى المحاسنه الكاتب في محكمة الكرك الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عي الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

5_ تعيين فضيلة الشيخ عبد السلام مصطفى حسين الزيود الكاتب في محكمة الهاشمية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة المفرق الشرعية/التوثيقات بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

6_ تعيين فضيلة الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره الكاتب في محكمة عمان الشرعية /التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية/التوثيقات بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

7_ تعيين فضيلة الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات الكاتب في محكمة صويلح الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة السلط الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

8 _ تعيين فضيلة الشيخ اشرف احمد عبد المحسن الخلايله الكاتب في محكمة الرصيفة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة صبحا الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

9_ تعيين فضيلة الشيخ كامل علي حسين سالم الكاتب في محكمة المفرق الشرعية /التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة الرويشد الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

10_ تعيين فضيلة الشيخ سيف محمد عبد العزيز الكايد الكاتب في محكمة عمان الشرعية /القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الشرعية /التوثيقات بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

11_تعيين فضيلة الشيخ سامي عبد النبي سليم النجادا الكاتب في محكمة مادبا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة ذيبان الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

12_تعيين فضيلة الشيخ رائد محمد حسن ربابعة الكاتب في محكمة الكورة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عجلون الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

13_تعيين فضيلة الشيخ ايمن عبد الكريم حسين بني يونس الكاتب في محكمة الكورة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة بني كنانة الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

14_تعيين فضيلة الشيخ عيسى محمد فالح البدور الكاتب في محكمة بني عبيد الشرعي قاضيا شرعياً في محكمة الكورة الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

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