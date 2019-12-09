الرئيسية | محليات الاحتكار والضرائب تحرمان الأردنيين من شراء المواد الغذائية الاساسية

وطنا اليوم-عمان:طالبت حماية المستهلك الحكومة الغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المواد الغذائية الاساسية والتموينية بسبب عدم قدرة معظم المواطنين على شراء هذه السلع نتيجة لارتفاع اسعارها بشكل كبير ومخطط من قبل البعض المحتكر.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك اننا في حماية تلقينا العديد من المطالبات الشعبية والنقابية تتعلق بضرورة تخفيض أو الغاء الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الاساسية وذلك بسبب عدم قدرة اغلب المواطنين من الطبقتين الفقيرة والوسطى على شراءها بسبب ارتفاع اسعارها.ذلك أن نسبة الضرائب المرتفعة والمفروضة على هذه السلع اسهمت بشكل كبير في عدم قدرة المواطنين على الشراء وبالتالي حرمانهم من ابسط ما يحتاجونها من غذاء واحتياجات بشكل يومي.

واستهجن الدكتور عبيدات عدم اعلان الحكومة نيتها تخفيض الضرائب والرسوم في الحزم التحفيزية من البرنامج الاقتصادي التي اعلنت عنه في الفترة الماضية. ذلك أنه كان يجب على الحكومة أن تقوم باجراء اصلاح شامل للضرائب المفروضة على المواطنين والتي اصبحت تشكل عبئا كبيرا عليهم وعلى جميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية بالاضافة الى عدم وضع الية فعالة لتنشيط التجارة من اجل خروج الاقتصاد الاردني من حالة الركود والانكماش التي يعاني منها.

وبين الدكتور عبيدات اننا نراقب ما يجري في الاسواق السلعية باستمرار وبشكل ممنهج من خلال الرصد الدقيق لاسعار هذه السلع المطروحة وسنفوم ببيان ونشر أي تغييرات قد تطرأ على اسعارها بالزيادة أو بالتخفيض في. ذلك أن هنالك تخوفا من قبل المواطنين من أن يقوم البعض من المحتكرين من رفع اسعار بعض السلع مع بداية العام الجديد بعد سريان قرارات الحكومة بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين ضرورة الانتباه قبل عملية الشراء والتركيز على عاملين مهمين وهما شراء السلع ذات الجودة والنوعية العالية والسعر المناسب لهذه السلع بالاضافة الى ضرورة الاستمرار بالترشيد القسري الاختياري عند عمليات الشراء للغذاء وكذلك الترشيد في استهلاكهم للماء والكهرباء والخدمات الهاتفية والنقل حفاظا على مواردهم المالية القليلة المتاحة والتي تتناقص باستمرار، وحتى لا يساهموا في زيادة ارباح بعض المحتكرين لتحقيق مزيدا من الارباح غير العادلة على حسابهم.

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