الرئيسية | محليات التربية تكشف عن خطة جديدة لإمتحانات التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، عن خطة جديدة لامتحانات التوجيهي للدورة الصيفية المقبلة.

وقال في مقطع فيديو على صفحة وزارة التربية والتعليم، إن الطالب في الفرع العلمي سيتمكن، ولأول مرة من اختيار المباحث التي يراها مناسبة له ومستقبله.

وبين حماد أنه في خطة 2005-2017 كان الطالب إذا تقدم للامتحان يحق له أن يعيد مبحثا أو مبحثين لغايات رفع المعدل، أما خطة 2017 فما قبل فلن يسمح لهم في هذه الدورة تقديم مباحث لغايات رفع المعدل.

وكشف حماد أن موعد تقديم الطلبات للدورة القادمة سيكون خلال الفترة 16 إلى 17 شباط المقبل.

كما كشف حماد أن موعد الامتحانات الوزارية سيكون بنهاية شهر حزيران وبداية شهر تموز، فيما سيقر الجدول في شهر شباط المقبل، فيما ستبدأ الامتحانات التجريبية للمدارس الحكومية في الرابع من حزيران المقبل وتنتهي في 22 من الشهر ذاته.

وبين أن قيمة رسوم الاشتراك للامتحان التوجيهي 20 دينارا، بالإضافة إلى 10 دنانير عن كل مبحث، وإذا كان المبحث من فصلين فكل فصل 5 دنانير، فيما تبلغ الرسوم للمدارس الخاصة 50 دينارا.

وعن دمج مسار الجامعات ومسار الكليات لطلبة الفروع (العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والاقتصاد المنزلي والزراعي والفندقي)، قال إنها ضمن مسار واحد وتحت مسمى "مسار التعليم المهني الشامل"، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود خطة للجامعات وأخرى للكليات هذا العام.

وتابع في حديثه أن طالب التخصص العلمي مخير بين الحقل الطبي أو الهندسي أو العلوم البحتة.

وهذا الأمر يتطلب منه أن يختار من بين المواد التخصصية الأربعة فإذا كانت رغبته بالتوجه إلى الحقل الطبي فعليه أن يأخذ مواد الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية (ليس هناك مجال للاختيار بين هذه المباحث المطلوبة) ويتقدم لهذه المبحاث الثلاثة وتحسب له أعلى علامتين.

وأضاف أنه إذا كان توجه الطالب للحقل الهندسي فيختار الطالب من المباحث الـ4 التخصصية؛ وهي الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وعلوم الأرض، بشرط أن يكون مبحث الفيزياء واحدا من هذه المباحث وعند احتساب المعدل تحسب له أعلى علامتين من بين المباحث الثلاثة المتبقية".

وأشار إلى أنه في حال توجه الطالب نحو العلوم البحتة، فيستطيع أن يختار أي 3 مباحث من بين المباحث الأربعة (الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وعلوم الأرض).

وفيما يتعلق في الفرع الأدبي، قال حماد إن أمام الطلبة 7 مباحث هي: (العربي تخصص والعلوم الإسلامية وتاريخ العرب والعالم والجغرافيا والثقافة المالية وعلوم الحاسوب واللغة الفرنسية)، حيث يستطيع أن يختار طالب الفرع الأدبي من بينها، شريطة أن تكون مادة العربي تخصص واحدة من بين المباحث الثلاثة، وعند احتساب المعدل تحتسب أعلى علامتين.

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