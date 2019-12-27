بالصور...المصفاة تشارك صحفيين تجربة تعبئة أسطوانات غاز في محطتها بالزرقاء

اطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى أسطوانات الغاز على الرقم 064141741

المصفاة تشارك صحفيين تجربة تعبئة أسطوانات غاز في محطتها بالزرقاء

29 مليون أسطوانة غاز تم تعبئتها في المصفاة خلال 11 شهرا

وطنا اليوم-عمان

شاركت شركة مصفاة البترول الاردنيّة عددا من الصحافيين الذين زاروا موقعها في الزرقاء يوم السبت -خلال الجولة التي نظمتها- بتجربة تعبئة أسطوانات غاز، حيث قام الصحفيين بانتقاء الاسطوانات بشكل عشوائي.

وبدأت التجربة بانتقاء الأسطوانات التي وردت الى موقع الشركة عبر وكلاء الغاز، حيث تم اختيار الأسطوانة من داخل الألية بشكل عشوائي، حيث تم وضعها على الخط المؤدي الى عملية التعبئة، في حشين سَارَ الصحفيين مع الأسطوانة في كافة خطوات وإجراءات تعبئة الأسطوانة.

وشاهد الصحفيون المنهجية الدقيقة التي تنفذها شركة مصفاة البترول الأردنية في عملية إعادة تعبئة الأسطوانات، إذ ان الأسطوانات تخضع لرقابة شديدة قبل إعادة تعبئتها، من حيث التأكد من الصمام واستبداله وعدم وجود أي عيوب في جسم الأسطوانة.

واعلن الناطق الإعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة، ان التجربة التي شارك فيها الصحفيين هي مثال حيّ على ان أسطوانات الغاز تتم تعبئتها وفق رقابة وإجراءات شديدة، مؤكدا ان الصحفيين اطلعوا وبشكل يوثق لهم ان الأسطوانات سليمة 100 بالمئة.

وفي رده على استفسار حول وجود ماء في أسطوانات الغاز، شدد البشايرة، على ان أسطوانات الغاز تتم تعبئتها بشكل جماعي وليس فردي، إذ ان هذه الطريقة بالتعبئة سوف تنقل الماء الى كافة الأسطوانات في حال وجود الماء كما يشاع.

وأكد على ان المصفاة ليس لها أي مصلحة باستبدال الماء مكان الغاز، مشددا على ان المصفاة تنحصر مهمتها ومسؤوليتها داخل مواقع الشركة.

واعلن البشايرة عن اطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين حول أسطوانات الغاز عبر الرقم 064141741، داعيا الموطنين للاتصال مباشرة على هذا الرقم في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى.

وعلى ذات الصعيد، كشف البشايرة ان المصفاة عبر محطاتها الثلاث -محطة غاز عمان واربد والزرقاء- قامت بتعبئة 29 مليون أسطوانة غاز خلال 11 شهرا من العام الجاري من الأسطوانات ذات سعة 12.5 كيلو غرام وبالمقابل كان قد تم تعبئة 25.7 مليون أسطوانة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن ان محطة غاز عمان قامت بتعبئة 16.1 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 14 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي في حيت قامت محطة غاز اربد بتعبئة 8.1 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 7.2 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغت تعبئة الأسطوانات في محطة غاز الزرقاء 4.8 مليون أسطوانةخلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 4.5 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي.