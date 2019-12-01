الرئيسية | محليات الفوسفات تقدم 15 منحة دراسية جامعية متوسطة لأبناء البادية الجنوبيه

وطنا اليوم - عمان



أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية عن توفير 15 منحة دراسية كاملة في الكليات الجامعية المتوسطة لأبناء البادية الجنوبية.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان هذه المنح تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، وترجمة لمفهوم الشراكة الاجتماعية مع المجتمعات المحلية ودعمها ضمن الإمكانات المتاحة، مبينا أن الشركة ستتكفل برسوم الدراسة ونفقات شهرية محدودة للطالب وفق شروط خاصة ستعلن عنها الشركة لهذه الغاية.



و أضاف ان المنح ستشمل خمسة تخصصات هي : الهندسة الميكانيكية، والكيماوية، والكهربائية، و هندسة التعدين، والمساحة، وذلك لتأهيل الدارسين للعمل في مواقع الشركة، بعد حصولهم على شهادة الدبلوم في هذه التخصصات.



و بين الدكتور الذنيبات ، أن الشركة تسعى من خلال هذه المنح ، الى رفد مواقع العمل لديها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتحسين مستوى الأداء ، وبما يعزز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في اعداد الأيدي العاملة والمدربة ودعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من البطالة.



ودعت الشركة الراغبين بالدراسة، تحصيل قبول في أي من التخصصات المذكورة في احدى كليات المجتمع في إقليم الجنوب، ومراجعة مقر الشركة لتقديم طلب الحصول على المنحة ووفق الشروط الخاصة لهذه المنح، شريطة أن يكون المتقدم من القاطنين في البادية الجنوبية.

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