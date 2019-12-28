الرئيسية | محليات بالصور ... مجهولون يحطمون سيارة القيادي الإسلامي في حزب زمزم "نبيل الكوفحي"

وطنا اليوم - عمان أقدم مجهولون على تحطيم مركبة القيادي الإسلامي في حزب زمزم نبيل الكوفحي مساء اليوم الجمعة في مدينة اربد. وفي التفاصيل فقد كان الكوفحي في زيارة عائلية وقام بركن سيارته في منطقة البارحة – شارع القدس ليفاجأ لاحقاً بتحطيمها بالكامل من قبل اشخاص لم تتم معرفتهم او معرفة دوافعهم لهذا العمل.

























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