آل خطاب: كميات الهطول في المنخفض الجوي سجلت أرقاما ممتازة

وطنا اليوم - عمان

قال مدير دائرة التنبؤات الجوية رائد رافد آل خطاب، إن الهطولات المطرية والتي نتجت عن المنخفض الجوي حسنت المعدلات المطرية والتي كانت ضعيفة جدا قبل ذلك، مشيرا في تصريح أمس الجمعة ان المملكة ستبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي والذي تحرك باتجاه شمال شرق سورية، لذا تستمر الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر قد تكون أثناء النهار غزيرة على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى.

وأكد أن كميات الامطار التي هطلت سجلت ارقاما ممتازة من حيث الهطول.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية، ان أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الجوي الحالي كانت في منطقة رأس منيف وبلغت 136.9 ملم، تلتها منطقة وسط البلد بعمان بنسبة 95.0 ثم حدائق الحسين وبلغت 94.5.

كما بلغت كمية الهطول في إربد 90.5، الرمثا 56.0، مطار عمان المدني 62.8، السلط 87.4، الجبيهة 67.0، الزرقاء 25.1، الشوبك 0.5، دير علا 45.7، القويسمة 71.5، الغباوي 12.0، المفرق 28.3، الصفاوي 7.1، والظليل 12.2.

أما مناطق الطفيلة ومعان والعقبة والجفر وغور الصافي فلم يُسجل فيها تساقط للأمطار حتى صباح أمس الجمعة.