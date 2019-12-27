الرئيسية | محليات المنخفض الجوي يتراجع والزراعة تبشر الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:بدأ المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة واالذي يؤثر على المملكة منذ يومين، بالتراجع إثر تحركه إلى الشمال الشرقي من الأراضي السورية وأصبح يُصنف الآن بأنه من الدرجة الثانية (الاعتيادية).

و بالرغم من ذلك فإنه يُتوقع أن يستمر هطول الأمطار بشكل مُتقطع ليلة الجمعة/ السبت ونهار السبت في شمال ووسط المملكة وبعض الأجزاء الجنوبية والشرقية مع بقاء الأجواء باردة بشكل لافت.

وتعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض فوق المُرتفعات الجبلية سيما العالية منها مما يؤدي إلى انتشار الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية سواء ليل الجمعة/ السبت أو نهار السبت.

ويُتوقع أن تنحسر الأمطار عن معظم المناطق مع دخولنا في ساعات مساء السبت و ليلة السبت/ الأحد. مع انخفاض لافت لدرجات الحرارة مع احتمالية تشكل الصقيع في مناطق واسعة من المُرتفعات الجبلية والسهول الشرقية و مناطق البادية.

الى ذلك قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة النباتية الدكتور عزات العجالين، أنه ورغم تأخر هطول الأمطار في الموسم الحالي، إلا أن الهطولات المطرية خلال اليومين الماضيين تبشّر ببداية جيدة للموسم الزراعي؛ إذ سينعكس إيجاباً على مراعي الثروة الحيوانية والغابات والاشجار الحرجية ويُعزز التنوع الحيوي والحياة البرية.

واشار إلى أن كمية الامطار التي هطلت تشكّل حجر أساس للإنتاج النباتي للزراعات الشتوية خصوصاً المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والخضار الشتوية والمحميات الطبيعية.

ودعا المزارعين إلى ضرورة الاهتمام بالحصاد المائي بتجهيز أراضيهم الزراعية بالشكل الذي يحقق الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار بتخزينها في التربة عن طريق حراثة الارض بالشكل الذي يحصد الماء أو بإجراء ما يلزم لتخزينه في آبار التجميع والبرك والاحواض وتجوير الاشجار المثمرة .

كما دعا إلى إضافة الأسمدة العضوية أو الكيماوية بطيئة التحلل إلى التربة، وخلطها بالحراثة لتحسين خواص التربة الطبيعية وزيادة خصوبتها إذ أن موعدها الآن وهو الوقت المناسب لها.

من ناحيته اعتبر رئيس اتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة أن الهطول المطري الأخير هو بداية موسم خيّر لزراعة الحبوب رغم تأخر الأمطار، مشيراً إلى أن هذه الزراعة لا يمكن الحكم عليها خصوصاً إذا ما جاءت أمطار وفيرة في الأيام القادمة تؤدي إلى حصاد وفير من الحبوب.

واضاف، أن كميات الأمطار التي وصلت السدود جيدة وهذا ينعكس على المزارعين الذين يعتمدون على مياهها خصوصاً في منطقة الأغوار ووادي الأردن، مشيراً إلى أن الأمطار الوفيرة التي هطلت شمال ووسط المملكة خلال اليومين الماضيين تحقق فائدة كبيرة للأشجار المثمرة خصوصاً الزيتون.

ودعا المزارعين إلى الإقبال على زراعة الحبوب مهما كانت النتائج كون هذه المزروعات اضافة إلى الأعشاب تخفف كثيراً من نفقات الأعلاف في فصل الصيف .

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