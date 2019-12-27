فريحات يخرج عن المألوف ويرد على انتقادات هيكلة الجيش

وطنا اليوم-عمان:علق رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الفريق الركن المتقاعد محمود عبدالحليم فريحات، الجمعة، على الانتقادات المتعلقة بهيكلة الجيش، قائلا" لم ارمي بموضوع هيكلة الجيش اي اردني للشارع .. والله ما تخلصت إلا من الورق الزائد والخراب".

وأطلق رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق الباشا محمود فريحات تصريحات مهمة مساء اليوم أثناء حفل غداء أقامه رئيس بلدية الصريح موسى السعدي على شرفه بحضور ئيس بلدية اربد وضباط متقاعدين و نواب.

وقال فريحات ردا على النقد الذي طال هيكلة الجيش: والله ما تخلصت إلا من الورق الزائد والخراب ولم ارم باي أحد من أبناء الاردن على الشارع، بل تم فتح التجنيد لـ ٢١ الف اردني وتم إعادة نحو ٥ آلاف عسكري سابق للخدمة من جديد !!

وأضاف: والله لم اكن يوما الا حريصا على أبناء القوات المسلحة وعلى أموال القوات المسلحه؛ وكل من خدم معي وبالقرب مني في المنطقة الشمالية ورئاسة الأركان يعلم تماما كم انا حريص على المال العام!!

وقال: اول مرة منذ ٢٠ عاما تمتلئ صناديق القوات المسلحة ويكون فيها فائض شهرين رواتب للقوات المسلحة.

وقال فريحات انه كان شديد الحرص على اموال القوات المسلحة وصناديقها المالية والله لم نكن يوما الا حريصاً على اموال القوات المسلحة وأضاف "الكل كان يعرف قديش انا حريص على المال العام".