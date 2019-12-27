الرئيسية | محليات المومني : نجحنا بالتعامل مع المنخفض الجوي

وطنا اليوم-عمان:اكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني نجاح البلدية في التعامل مع الحالة الجوية السائدة والتي كان شأنها ادامة الخدمات المقدمة للمواطنين والسيطرة التامة على اوضاع الطرق والشوارع والانفاق وابقاؤها سالكة امام حركة السير والمواطنين .

وقال المومني انه تم فتح غرفة عمليات مركزية برئاسته لاستقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بعمل البلدية خلال فترة المنخفض الجوي ومتابعتها .

واضاف المومني بأن البلدية وفرت الاليات والمعدات اللازمة من لودرات وماتورات شفط وصهاريج نضح وجت للتعامل مع اي طارئ من اغلاقات للطرق بسبب تجمع مياه الامطار او الانهيارات الترابية والصخرية او مداهمة المياه للمنازل .

وبين المومني بأن كوادر مديرية المناطق والتنفيذ والصيانة والطوارئ عملت على تحديث خطوط تصريف مياه الامطار القائمة وتوسعتها واستحداث نقاط جديدة في مختلف مناطق المدينة في البؤر الساخنة وتنظيف نقاط التصريف بشكل ممنهج بالاضافة الى تنظيف مجاري الاودية والسيول واودية السيل الشرقي وتوسعتها وتعميقها .

واثنى المومني على جهود وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ومتابعته المتواصلة لوضع المدينة خلال المنخفض .

وختم المومني " بذلنا جهودا كبيرة خلال الاشهر الماضية استعدادا لاستقبال اي منخفض جوي والحمد لله نجحنا في اول المنخفضات القوية " .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر