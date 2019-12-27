مطالب بالتحقيق في انهيار شوارع بالمفرق وتردي البنى التحتية

وطنا اليوم-عمان:كشفت الأمطار التي شهدتها محافظة المفرق خلال المنخفض الجوي الحالي عن تدني مستوى خدمات البنية التحتية وخصوصا قنوات تصريف الأمطار ما ادى الى تجمع المياه في الشوارع ومحاصرتها لعدد من المنازل السكنية.

واعرب مواطنون عن عدم رضاهم بأداء عمل الدوائر الخدمية واستعداداتها الضعيفة لمواجهة السيول والانجرافات مثمنين ما تقوم به اجهزة الدفاع المدني من جهود مميزة في مساعدة المواطنين الذين داهمت منازلهم المياه بمناطق متعددة.

وطالبوا الجهات المعنية بإجراء تحقيق موسع بسبب انهيار شوارع جراء الأمطار على الرغم من مرور مدة قصيرة على تأهيلها و صيانتها ،مطالبين بانشاء أقنية لتصريف المياه في الطرق الرئيسية بسبب انغلاقها جراء مياه الأمطار.

و انتقد الدكتور خالد الشرفات من أهالي حي الحسين الإشراف الهندسي على طرق المدينة و عبثية التخطيط من قبل البلدية جراء عدم وجود قنوات لتصريف مياه الأمطار على الطرق الداخلية التي تربط مناطق المحافظة لعدم وجود منافذ لهذه القنوات اذ ان تنفيذها بعد سطحي و غير مدروس.

و قال خالد المشاقبة،إن وجود برك مياه في بعض الشوارع هو حال شوارع المدينة و يتم تصريف المياه بطريقة بدائية رغم الترويج للتخطيط العالي الذي تتمتع فيه البلدية على المدى البعيد.

و أدت الأمطار الغزيرة الى تشكل برك المياه في الشوارع الحيوية ، ما سبب حدوث أزمات مرورية كبيرة ، واغلاق بعض الشوارع لافتقارها لمناهل تصريف المياه التي هطلت بغزارة.

و حمل المواطنون البلدية مسؤولية السلبيات التي شهدتها الشوارع لعدم قيامها بأي عمليات صيانة لها، وعدم انشائها مصارف للمياه ، مطالبين البلدية باجراء ما يلزم من صيانة وتعبيد للشوارع ، وانشاء مصارف للمياه.

و أكد عدد من مرتادي السوق التجاري في المفرق،أن المواطن كان الأكثر تضررا جراء الاوضاع السيئة التي تعاني منها بنية الشوارع التحتية ، اذ ليس بمقدوره استعمال أرصفة المشاة جراء اعتداء التجار عليها إضافة الى نوعية الأرضيات التي لا تصلح للمشاة في فصل الشتاء بفرش الأرصفة المحاذية لمحلاتهم بنوعيات لاتصلح لسير المواطنين عليها،مشيرين الى عدم قدرتهم على السير في شوارع المدينة لارتفاع منسوب المياه فيها.

و ما تزال بلدية المفرق تمتنع عن الإدلاء بأي تصريح صحفي حول الأوضاع التي يعاني منها المواطنون بسبب بعض المشكلات التي تواجههم.