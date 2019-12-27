الرئيسية | محليات ماذا قال تجار وسط البلد عن تصريف مياه الامطار هذا العام ؟

وطنا اليوم-عمان:قال تجار تضرروا العام الماضي جرّاء مداهمة مياه الأمطار لمحالهم بمنطقة وسط البلد، أن تصريف مياه الأمطار لهذا العام ممتاز وأن عبّارة سقف السيل استوعبت كامل المياه بخلاف العام الماضي رغم كثافة الهطول في وسط البلد والذي حل ثانياً بعد منطقة رأس منيف.

واضافوا أنه وبعد الهطول المطري القوي ليلة مساء، شهدت أسواق وسط البلد حركة شرائية وحركة سير اعتيادية في ظل تواجد السياح العرب والأجانب والمواطنين وسط أجواء ماطرة على فترات.

وقال صاحب محمص بشار قريش أيمن الجبور وهو أحد المتضررين من مداهمة مياه الامطار لمحلّه العام الماضي، "أن المياه العام الماضي خرجت من المصارف لتدخل وتُغرق محالنا الشيء الذي لم يحدث هذا العام"، مشيراً إلى أنه وبحسب مشاهداته "فان العبّارة أسفل الشارع استوعبت كامل الامطار الهاطلة وهو ما يشير إلى أنه تم تنظيفها وتسليكها بشكل ممتاز لهذا العام .

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أثناء جولة لها في أسواق وسط البلد، "شاهدنا بالأمس العديد من المضخات و"الماتورات" المنتشرة لتصريف المياه موضحاً أن بعض تجمعات المياه التي حصلت كانت مؤقتة ولم تؤدِ إلى أي ضرر أو أي مداهمة.

وقال أحمد زهرة وهو صاحب محل كهربائيات في شارع قريش بوسط البلد كان قد تعرّض محلّه لمداهمة المياه العام الماضي، "إن العام الحالي مختلف تماماً عن العام السابق من حيث أنه لم يكن هناك مياه جارفة رغم غزارة الأمطار، وأن التصريف خلال نهار وليل أمس كان جيداً ولم تصل المياه لمحالنا.

وقال عمرو موسى وهو مسؤول مسمكة بشارع قريش، أن المياه لم تصل إلى المسمكة هذا العام،مشيراً إلى أن مياه الأمطار والمياه الجارية القادمة من جبال عمان يتم تصريفها اولا باول.

وقال مدير منطقة المدينة المهندس غازي الحديد أن أحد المحال التي تضررت من مياه الأمطار يوم أمس، يتواجد أسفل شارع قريش بما يزيد عن مترين ونصف المتر وأن المضخة التي لديه لا تعمل .

واضاف، أن العبّارة أسفل الشارع وعرضها 14 متراُ بعمق 4 امتار استوعبت كامل المياه،موضحاً أن بعض تجمعات المياه والصور التي انتشرت بهذا الخصوص هي تجمعات مؤقتة وتم التعامل معها سريعاً ولم تؤدِ إلى أي ضرر.

واوضح أن المشكلة التي تحدث لبعض المصارف سببها ربط شبكات الصرف الصحي بمناهل تصريف الأمطار، مشيراً إلى أن "وسط البلد هذا اليوم الجمعة لا يوجد فيها أي منهل مغلق في الوقت ذاته تنتشر آليات خاصة لفتح المناهل".

وقال أن العام الحالي وقبل بدء فصل الشتاء تم فتح مناهل جديدة لتصب مزيداً من المياه في العبارة السفليّة، اضافة إلى أنه تم عمل خطوط تصريف جيدة للمياه القادمة من شارع طلال وأيضا القادمة من الجوفة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر