الرئيسية | محليات أمطار غزيرة في إربد وتهافت على الوقود والخبز

وطنا اليوم-عمان:تشهد مختلف مناطق محافظة إربد تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة برياح قوية.

ولم تبلغ غرفة الطوارىء الرئيسة في اربد والبلديات أي حوادث مرتبطة بالحالة الجوية.

وتشهد محطات الوقود والمخابز إقبالا لافتا ،ودعا محافظ اربد رضوان العتوم المواطنين الى عدم التهافت على تخزين المواد الغذائية والخبز مشيرا إلى توفر كميات كبيرة من المواد التموينية والوقود والطحين تكفي حاجة المواطنين لاسبوع على اقل تقدير.

وعلى صعيد متصل تعمل فرق الطوارىء التابعة للبلديات ومجلس الخدمات المشتركة المنتشرة في المحافظة على ادامة عمليات تصريف مياه الأمطار وشفطها من بنايات سكنية أرضية ومواقف للسيارات.

وأهاب العتوم بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر والحيطة اثناء القيادة وعدم الخروج الا للحالات الضرورية.

ولفت الى أن التنسيق بين مختلف الاجهزة في افضل حالاته لا سيما ما يتصل منها بالتعامل مع الحالات المرضية.

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