نشامى الأمن العام.. طوارئ صيفاً وشتاء

وطنا اليوم-عمان:تختلف آراء المجتمع وتتباين حول "رجل الامن العام" الذي قدره ان يواصل واجباته على مدار الساعة.

ورغم ان هناك فئة مجتمعية يعلق برأسها قيام "الشرطي" بالاستفسار عن هوية شخص ما سواء هذا الشخص يقود سيارته او احد ركابها، او ان هذا الشخص "شرطي سير" يقوم بتحرير مخالفة لسائق مركبة تحمل لوحة اجرة وأخرى تحمل لوحة خاصة.

هذا الانطباع عن رجل الامن او الشرطي.

الا ان اكثر ما يقع على رجل الامن العام من مهمات صعبة هو انتشاره على الطرقات وفي أماكن عديدة صيفاً شتاء .

الشواهد كثيرة ففي الطقس الحار حيث ارتفاع درجة الحرارة عادة ما يشاهد المواطنون فرداً من أفراد هذا الجهاز الذي نعتز به وقد لوحت جبهته الشمس وهو اما يتابع حادث سير ويفض مشكلة او يقوم بمطاردة مخرّب وصاحب سوابق ...إلخ.

الا ان هذه القوات الأمنية تحضر بكثافة في فصل الشتاء وتنتشر في جميع أنحاء المملكة وكأنها في حالة طوارىء نظراً للحوادث التي تكثر في هذا الفصل والتي يصعب حصرها حيث يواجه أفراد هذه القوات البرد القارس والمطر والثلج الى درجة ان وجباتهم الغذائية يتناولونها في غير أوقاتها .

رجل الامن يستحق التقدير والثناء وعلينا كمواطنين ان نساعدهم في مهماتهم ولا نكون عبئاً عليهم في كثير من الأمور .