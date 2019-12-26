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المنخفض يتعمق والأرصاد تتوقع تساقط الثلوج فوق 1500 متر
وطنا اليوم-عمان:قال دائرة الأرصاد الجوية ان هناك احتمال ضعيف خلال ساعات صباح الجمعة لهطولات زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1500م فوق سطح البحر.
الرياح غربية نشطة السرعة ، تضعف شدتها تدريجياً مع ساعات الليل.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية ليوم الجمعة من :
- خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة وأماكن تجمع المياه.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر حدوث البرق وتساقط البرد .
- خطر الانزلاق على الطرقات .
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